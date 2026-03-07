Edizione n° 5998

7 Marzo 2026

Cerimonia di addio per bimbo morto a Lecce, "era figlio del popolo"

Durante il breve momento di commiato, il padre Khadim – cantante del gruppo Ghetto Eden – ha voluto ringraziare pubblicamente la comunità

Redazione
7 Marzo 2026
LECCE – Un momento di raccoglimento e di forte partecipazione questa mattina davanti alla camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove familiari, amici, istituzioni e cittadini si sono ritrovati per dare l’ultimo saluto a Ibrham, il bambino senegalese di 11 anni morto improvvisamente lunedì scorso a causa di una polmonite virale, dopo essersi sentito male a scuola.

Durante il breve momento di commiato, il padre Khadim – cantante del gruppo Ghetto Eden – ha voluto ringraziare pubblicamente la comunità per la vicinanza dimostrata in questi giorni di dolore.

“Mio figlio è qui con noi, oltre le barriere. Oggi siamo tutti genitori, padri, madri e fratelli. Ibrham è figlio del popolo”, ha detto visibilmente commosso. “Grazie a tutti per il sostegno che ci state dando”.

Alla cerimonia erano presenti anche gli alunni e gli insegnanti della scuola Galateo, frequentata dal bambino, insieme alle autorità cittadine: il sindaco, il prefetto, il questore e numerosi cittadini che hanno voluto stringersi attorno alla famiglia.

Si è trattato di una cerimonia non prevista dalle tradizioni della comunità senegalese, ma che i familiari hanno deciso di organizzare per esprimere gratitudine verso il Salento per l’affetto e la solidarietà ricevuti.

Nei prossimi giorni la salma del piccolo Ibrham sarà trasferita in Senegal. Intanto la scuola Galateo ha annunciato un gesto simbolico per ricordarlo: il 12 marzo, giorno del suo compleanno, sarà piantato un baobab, l’“albero della vita”, in sua memoria. Lo riporta l’Ansa.

