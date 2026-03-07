Edizione n° 5998

Ciro Esposito e La colpa dei sentimenti: un noir psicologico sulle fragilità umane

CIRO ESPOSITO Ciro Esposito e La colpa dei sentimenti: un noir psicologico sulle fragilità umane

Il nuovo romanzo di Ciro Esposito su bookabook, tra noir psicologico e verità taciute.

Il nuovo romanzo di Ciro Esposito su bookabook, tra noir psicologico e verità taciute.

Ciro Esposito e La colpa dei sentimenti: un noir psicologico sulle fragilità umane

AUTORE:
Stefania Consiglia Troiano
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Manfredonia

Cosa accade quando l’amore smette di essere rifugio e diventa un territorio ambiguo, dove desideri, paure e gelosie si intrecciano fino a confondere la verità? È da questa domanda che nasce “La colpa dei sentimenti”, il romanzo di Ciro Esposito, psicologo e ricercatore universitario, oggi in campagna di pre-ordine sulla piattaforma editoriale bookabook.

Un progetto narrativo che affonda le radici nella sua esperienza accademica e personale, trasformando anni di studio sulle dinamiche relazionali in una storia intensa, tesa, profondamente umana.

Ciro Esposito insegna Psicologia Sociale all’Università di Foggia, dove studia i processi che regolano le relazioni tra individui e gruppi: identità, conflitti, influenze reciproche, fragilità emotive. Il suo lavoro accademico si concentra su ciò che accade tra le persone, nei gesti quotidiani che costruiscono o incrinano i legami.

Questa attenzione alle sfumature della vita relazionale è diventata, negli anni, anche una vocazione narrativa. Cresciuto a Secondigliano, Esposito ha imparato presto che la linea tra luce e ombra nelle vite delle persone è sottile, spesso invisibile. E proprio lì, in quella zona grigia, ha scelto di ambientare la sua storia.

“Ho scritto questo libro perché mi interessa capire come sentimenti come l’amore e il senso di colpa possano diventare motori di scelte estreme”, racconta l’autore. La colpa dei sentimenti nasce così: dal desiderio di portare fuori dall’università le domande che attraversano la psicologia sociale e di raccontarle attraverso una trama capace di tenere il lettore sospeso, coinvolto, emotivamente esposto.

Il romanzo è un intreccio di relazioni sentimentali complesse, dove amore, rivalità e desiderio di rivalsa diventano forze capaci di orientare le scelte dei protagonisti.
– Claudia, ferita e fragile, intrappolata in un legame che la consuma.
– Enrico, affascinante e contraddittorio, diviso tra due donne e dal proprio passato.
– Marta, determinata e rabbiosa, incapace di sottrarsi a un amore che la espone.
– Niko Silvestri, investigatore privato, coinvolto più di quanto dovrebbe in un mistero che riemerge dal passato.
Sul fondo, il Vesuvio osserva, immobile e vigile, mentre un evento inatteso rompe l’equilibrio apparente e trascina tutti in una spirale di sospetti, segreti e verità taciute.

Il romanzo si muove tra tensione narrativa e indagine psicologica, fino a porre una domanda che inquieta e affascina: fino a che punto possiamo essere colpevoli di ciò che proviamo?
🔗 Il libro “La colpa dei sentimenti” è in preordine su bookabook, un momento decisivo: raggiungere l’obiettivo significa entrare in editing, andare in stampa e arrivare in libreria.

Sostieni la pubblicazione e diventa parte della storia.
https://bookabook.it/libro/la-colpa-dei-sentimenti/

Lascia un commento

