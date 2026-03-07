Continuano le ricerche per ritrovare Elena Rebeca Burcioiu. Prefettura diffonde foto

FOGGIA – Sono in corso le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la giovane di cui è stata denunciata la scomparsa il 2 marzo 2026. La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia ha immediatamente attivato il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che prevede il coinvolgimento coordinato delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle Polizie locali dei comuni interessati dalle ricerche. La ragazza, nata in Romania il 20 maggio 2005, è alta circa 165 centimetri, ha capelli lunghi castani lisci e occhi marroni.

Secondo quanto comunicato dalle autorità, nell’ultima occasione in cui è stata vista indossava una maglia marrone, pantaloni neri e scarpe nere.

La Prefettura ha diffuso anche due fotografie della giovane per facilitare il riconoscimento. Chiunque abbia informazioni utili o notizie sulla sua scomparsa è invitato a contattare il numero unico di emergenza 112. Le autorità rinnovano l’appello alla collaborazione dei cittadini affinché qualsiasi segnalazione possa contribuire al rapido ritrovamento della giovane.

La vicenda

La ragazza, orfana di entrambi i genitori e senza fratelli né sorelle, era arrivata in Italia circa tre mesi fa insieme a una connazionale con cui viveva nello stesso appartamento.

Secondo quanto ricostruito, la mattina del 2 marzo le due donne sarebbero uscite insieme, come facevano abitualmente, dirigendosi nei pressi della statale 16 in direzione San Severo. Le due amiche si sarebbero poi date appuntamento alla fine della mattinata per rientrare a casa. Ma Elena non si è mai presentata.

Preoccupata per la sua assenza, l’amica ha provato più volte a contattarla telefonicamente senza ottenere risposta. A quel punto ha deciso di lanciare l’allarme alle forze dell’ordine.

Le ricerche sono scattate immediatamente e già nella serata del 2 marzo il telefono cellulare della giovane è stato rinvenuto sul ciglio della strada, lungo la stessa statale.

Per le operazioni sono stati impiegati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco della direzione regionale della Puglia, arrivati da Bari e Taranto. Nella notte tra giovedì e venerdì è stato ispezionato anche un grande vascone utilizzato per l’irrigazione, ma senza alcun esito.

Le ricerche si sono poi estese ai pozzi e alle campagne circostanti la statale 16, con il coordinamento delle forze dell’ordine nell’ambito del piano attivato dalla Prefettura per la ricerca delle persone scomparse.

Le indagini sono affidate alla squadra mobile, che al momento non esclude nessuna ipotesi investigativa.

Nella denuncia presentata alle autorità, l’amica della giovane avrebbe inoltre riferito di alcuni uomini che nelle settimane precedenti alla scomparsa avrebbero importunato le due donne.

Le ricerche proseguono senza sosta.