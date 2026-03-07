Dopo la sconfitta per 1‑0 contro il Team Altamura, che ha fatto segnare l’ottava battuta d’arresto consecutiva per il Foggia nel campionato di Serie C, il difensore Maxime Giron è intervenuto ai microfoni di Antenna Sud per commentare il momento difficile della squadra. La gara, decisa dalla rete di Curcio nel corso del derby, ha confermato le difficoltà dei rossoneri nella lotta per la salvezza.

Giron ha evidenziato che la squadra è stata “sfortunata” e che, nonostante il pareggio fosse sfuggito, i rossoneri hanno tenuto complessivamente bene il campo. Ha spiegato che, dopo il gol subito, il Foggia ha faticato a trovare linee di passaggio efficaci, soprattutto perché gli avversari si sono rintanati difensivamente.

Il difensore ha voluto ringraziare i tifosi e chiedere scusa per il risultato negativo, ribadendo però che il gruppo deve “azzerare tutto” e concentrarsi subito sulla sfida successiva contro il Potenza, fondamentale per cercare di invertire la rotta in campionato. Giron ha sottolineato l’importanza di conquistare punti quanto prima, in un momento in cui la classifica mette il Foggia in una situazione estremamente delicata.

Il momento negativo della squadra ha scosso l’ambiente e riacceso critiche e preoccupazioni tra i tifosi, con richieste di maggiore reazione dopo un derby che doveva segnare una svolta. In vista della prossima partita, la squadra rossonera dovrà ritrovare motivazioni e risultati per evitare ulteriori scivoloni e cercare di risalire la classifica.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.