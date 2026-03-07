Edizione n° 5997

Home // Cronaca // Foggia: il 9 marzo la commemorazione del maresciallo Savino Daloiso

SAVINO DALOISO Foggia: il 9 marzo la commemorazione del maresciallo Savino Daloiso

Commemorazione del maresciallo dei Carabinieri Savino Daloiso, morto il 24 febbraio 1996 a soli 29 anni durante un inseguimento di ladri di bestiame a Codigoro

Savino Daloiso - Fonte Immagine: csvfoggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Il 9 marzo la comunità si ritroverà in piazza Savino Daloiso per celebrare il trentennale della scomparsa del maresciallo dei Carabinieri Savino Daloiso, morto il 24 febbraio 1996 a soli 29 anni durante un inseguimento di ladri di bestiame a Codigoro.

Nonostante fosse vicino al trasferimento, il maresciallo intervenne senza esitazione, ma durante l’operazione l’auto di servizio scivolò su un lastrone di ghiaccio, causando l’incidente fatale.

La commemorazione non si terrà il 24 febbraio, giorno dell’anniversario, perché in quella data è prevista una cerimonia ufficiale a Codigoro. La scelta del 9 marzo permette alla comunità locale di partecipare con maggiore serenità.

Durante l’iniziativa è previsto anche il riposizionamento delle targhe dedicate alle vittime di mafia, precedentemente vandalizzate.

L’evento sarà un momento di memoria condivisa, rispetto e riconoscenza verso un uomo che ha lasciato un segno importante nel territorio.

Il Comitato di quartiere Rione Martucci invita tutti i residenti a partecipare alla cerimonia.

