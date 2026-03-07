Foggia punta sul Museo Civico: avviata la candidatura per un progetto di recupero fino a 3 milioni

La Giunta comunale di Foggia ha approvato un atto di indirizzo per avviare la candidatura del progetto di recupero, riqualificazione e restauro del Museo Civico della città, nell’ambito dei finanziamenti del Programma Regionale Puglia 2021-2027 dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale.

La decisione è stata assunta con deliberazione del 6 marzo 2026. L’obiettivo è partecipare all’avviso regionale che sostiene interventi di rigenerazione dei luoghi della cultura e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, con particolare attenzione all’inclusione sociale e all’innovazione culturale.

Il progetto riguarda il Museo Civico di Foggia e prevede interventi di recupero e rifunzionalizzazione degli spazi, oltre a miglioramenti in termini di accessibilità e fruizione per il pubblico. L’avviso regionale consente finanziamenti fino a 3 milioni di euro per ciascun progetto, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della cultura nello sviluppo economico e turistico dei territori.

Tra le azioni ammissibili rientrano lavori di ristrutturazione edilizia, restauro dei beni, abbattimento delle barriere architettoniche, allestimenti tecnologici e nuovi servizi culturali, anche con strumenti digitali e percorsi immersivi per i visitatori. L’amministrazione comunale ha quindi incaricato l’Area “Rigenerazione Urbana PNRR” di predisporre tutti gli adempimenti necessari per la candidatura del progetto al finanziamento regionale.

Se il progetto sarà finanziato, l’intervento potrebbe rappresentare un passo importante per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e per il rilancio dell’offerta culturale e turistica di Foggia.

A cura di Giovanna Tambo.