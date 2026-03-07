Edizione n° 5998

CASO ROMOLI // Caso Romoli, il Tg2 chiarisce: la spilla non è una croce celtica ma un’onorificenza
7 Marzo 2026 - ore  09:09

CONCORSI FOGGIA // Concorsi al Comune di Foggia: pubblicate le graduatorie per funzionario contabile e avvocato
6 Marzo 2026 - ore  20:11

Home // Attualità // Juventus, vicino il rinnovo di Spalletti: incontro decisivo alla Continassa

RINNOVO Juventus, vicino il rinnovo di Spalletti: incontro decisivo alla Continassa

Dopo la sfida contro il Pisa, in programma proprio nel giorno del compleanno dell’allenatore, è atteso il faccia a faccia tra Spalletti e la dirigenza

Juventus, vicino il rinnovo di Spalletti: incontro decisivo alla Continassa

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Attualità // Sport //

La Juventus e Luciano Spalletti sono pronti a proseguire insieme. Il rinnovo del contratto del tecnico bianconero sembra ormai a un passo, con un incontro previsto nei prossimi giorni alla Continassa che dovrebbe definire gli ultimi dettagli dell’accordo.

Dopo la sfida contro il Pisa, in programma proprio nel giorno del compleanno dell’allenatore, è atteso il faccia a faccia tra Spalletti e la dirigenza juventina per mettere nero su bianco il prolungamento del rapporto.

L’attuale contratto del tecnico scade a giugno, ma la volontà delle parti è chiara: continuare il percorso avviato insieme. Alla base della trattativa c’è una sintonia consolidata tra allenatore e società, che va oltre i risultati immediati e guarda alla costruzione di un progetto tecnico di medio periodo.

Sul tavolo restano da definire la durata e la formula del nuovo accordo. Le ipotesi più probabili riguardano un rinnovo biennale oppure un prolungamento fino al 2027. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare subito dopo l’incontro con la dirigenza.

“In settimana ci incontreremo con la società”, ha confermato lo stesso Spalletti, lasciando intendere che la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. L’obiettivo condiviso è consolidare la ripartenza della Juventus e puntare con decisione alla qualificazione alla UEFA Champions League, dando continuità al progetto tecnico avviato a Torino.

La firma, salvo sorprese, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, sancendo ufficialmente la prosecuzione del rapporto tra la Juventus e il suo allenatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo è ormai in dirittura d’arrivo.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

REDAZIONE

