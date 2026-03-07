Edizione n° 5998

CASO ROMOLI // Caso Romoli, il Tg2 chiarisce: la spilla non è una croce celtica ma un’onorificenza
7 Marzo 2026 - ore  09:09

CONCORSI FOGGIA // Concorsi al Comune di Foggia: pubblicate le graduatorie per funzionario contabile e avvocato
6 Marzo 2026 - ore  20:11

Lavoratori over 50, proposta di legge per favorire il reinserimento nel lavoro tramite gli ITS

LAVORATORI LEGGE Lavoratori over 50, proposta di legge per favorire il reinserimento nel lavoro tramite gli ITS

Alla Camera dei Deputati è stata presentata una proposta di legge a firma di parlamentari di Forza Italia, tra cui il deputato Gatta

Lavoratori over 50, proposta di legge per favorire il reinserimento nel lavoro tramite gli ITS

Giandiego Gatta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Lavoro // Manfredonia //

Alla Camera dei Deputati è stata presentata una proposta di legge a firma di parlamentari di Forza Italia, tra cui il deputato Gatta, con l’obiettivo di favorire il ritorno al lavoro dei lavoratori over 50 attraverso percorsi formativi mirati e accessibili.

Il provvedimento punta a valorizzare gli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori), scuole di alta specializzazione post-diploma che formano tecnici altamente qualificati in settori strategici come meccatronica, digitale, moda, logistica, agroalimentare e turismo, con un modello didattico fortemente pratico e in stretta collaborazione con le imprese.

La novità principale della proposta riguarda l’introduzione di percorsi ITS semplificati e adattati ai lavoratori adulti, in particolare per chi ha superato i 50 anni e ha difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro dopo la perdita dell’occupazione. Questi percorsi manterrebbero la struttura tipica degli ITS, con laboratori e stage in azienda, ma con maggiore flessibilità e durata ridotta, per consentire un rapido aggiornamento delle competenze tecniche e digitali.

Secondo gli studi sul mercato del lavoro, chi perde l’impiego dopo i cinquant’anni fatica molto più dei giovani a ritrovare occupazione, soprattutto in settori soggetti a rapida innovazione tecnologica. La proposta parte da questa criticità, puntando a colmare il divario tra competenze possedute e competenze richieste dalle imprese.

I promotori sottolineano come gli ITS possano diventare uno strumento decisivo anche per i lavoratori adulti, rafforzando il legame tra formazione e tessuto produttivo e aumentando le possibilità di inserimento lavorativo. Ad oggi, oltre l’80% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno, spesso presso le aziende in cui ha svolto lo stage.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto per l’inclusione lavorativa degli adulti, valorizzando la loro esperienza e offrendo nuove opportunità professionali, a beneficio della competitività dell’intero sistema produttivo italiano.

