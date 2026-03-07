Edizione n° 5998

7 Marzo 2026

6 Marzo 2026 - ore  20:11

"L'impresa Rignanese di Monte Sant'Angelo non è qualificabile come impresa mafiosa"

Disposta l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario per la durata di due anni

"L’impresa Rignanese di Monte Sant’Angelo non è qualificabile come impresa mafiosa"

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Cronaca

Con una pronuncia della Corte d’Appello di Bari è terminata l’odissea giudiziaria dell’Azienda Agricola Rignanese, difesa dall’avv. Alberto Ciuffreda e avente radici familiari storiche. L’azienda opera principalmente nell’allevamento e nella vendita di bovini e bufalini da carne in località Campolato, dove detiene una masseria e terreni adibiti a pascolo e semina.

Con un provvedimento prefettizio la società aveva subito un’informazione avente carattere di interdittiva antimafia, ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo n. 159/2011.

Con Decreto n. 13/2025, depositato il 27 febbraio 2026, la Corte d’Appello di Bari ha chiarito con estrema precisione che l’impresa Rignanese “non può essere qualificata come impresa mafiosa” e ha contestualmente sospeso, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del Codice Antimafia, gli effetti dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Foggia.

Dunque, è stato accolto l’appello presentato da Rignanese Raffaele, titolare dell’omonima azienda agricola, disponendo l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario per la durata di due anni. Il provvedimento riforma la decisione del Tribunale di Bari del 26 marzo 2025, che aveva rigettato la richiesta di accesso alla misura prevista dall’articolo 34-bis del Codice Antimafia.

PREFETTURA FOGGIA - ARCHIVIO
PREFETTURA FOGGIA – ARCHIVIO

La decisione comporta la sospensione dei divieti previsti dall’art. 94 del Codice Antimafia, che impediscono alle pubbliche amministrazioni di “stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire concessioni ed erogazioni”.

Viene quindi ripristinata la possibilità per l’Azienda Agricola Rignanese di operare normalmente nei rapporti con la pubblica amministrazione, compresa la possibilità di ricevere contributi AGEA e altre erogazioni pubbliche, partecipare a procedure di gara, ottenere l’iscrizione nella white list e intrattenere rapporti contrattuali con enti pubblici.

Secondo la Corte barese, nel caso dell’impresa Rignanese “non emergono circostanze obiettive e sintomatiche dell’esistenza di legami di potenziale cointeressenza tra l’impresa facente capo al proposto e gli ambienti di criminalità organizzata”.

La Corte prosegue affermando che “non sussistono idonee fonti indiziarie suscettibili di involgere un giudizio di strutturale, ancora attuale e non emendabile strumentalizzazione delle attività economiche dell’impresa ricorrente e, dunque, di un nesso agevolativo inestricabile tra l’attività economica e sodalizi di tipo mafioso”.

Ed ancora, la Corte ritiene che “gli indicatori fattuali richiamati dalla Prefettura di Foggia nell’interdittiva antimafia, come indice sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, integrino circostanze insuscettibili di configurare un condizionamento mafioso di tipo strutturale connotato dalla stabilità”.

Avvocato Alberto Ciuffreda del Foro di Foggia
Avvocato Alberto Ciuffreda del Foro di Foggia

Le dichiarazioni del difensore, Avv. Alberto Ciuffreda

“Si tratta di una pronuncia di grande rilevanza che fa piena giustizia della posizione dell’impresa Rignanese”, ha dichiarato l’avv. Alberto Ciuffreda.

“La Corte d’Appello ha accertato con estrema certezza che l’impresa Rignanese non è un’impresa mafiosa e che non sussistono legami di cointeressenza con ambienti di criminalità organizzata”.

“Particolarmente significativo”, ha proseguito l’avvocato, “è il principio posto a fondamento del dictum giudiziale, secondo cui la frequentazione con pregiudicati, per assurgere a fattore sufficiente a contaminare l’entità economica di riferimento, necessita che si accompagni ad elementi ulteriori indicativi di stretti collegamenti per affari o interessi comuni, totale cointeressenza ed intreccio di interessi economici, emergenti dall’esistenza di un’impresa strumentalmente collegata, in funzione agevolatoria agli interessi dei terzi pregiudicati”.

“Principio a cui dovrebbe attenersi anche la Prefettura di Foggia per la valutazione degli indici sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa”.

“Il risultato ottenuto”, ha concluso il difensore, “consente all’impresa di proseguire serenamente la propria attività, da sempre estranea a logiche criminali e capace di operare nel rispetto della legalità”.

 

