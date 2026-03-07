Edizione n° 5997

BALLON D'ESSAI

CASO ROMOLI // Caso Romoli, il Tg2 chiarisce: la spilla non è una croce celtica ma un’onorificenza
7 Marzo 2026 - ore  09:09

CALEMBOUR

CONCORSI FOGGIA // Concorsi al Comune di Foggia: pubblicate le graduatorie per funzionario contabile e avvocato
6 Marzo 2026 - ore  20:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // cronaca // Lucera, il campo largo unito sostiene Giuseppe Pitta sindaco

LUCERA PITTA Lucera, il campo largo unito sostiene Giuseppe Pitta sindaco

Per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, a Lucera le principali forze politiche del campo largo hanno deciso di presentarsi compatte

Lucera, il campo largo unito sostiene Giuseppe Pitta sindaco

Giuseppe Pitta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
cronaca // Foggia //

Per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, a Lucera le principali forze politiche del campo largo hanno deciso di presentarsi compatte, sostenendo il sindaco uscente Giuseppe Pitta come candidato alla riconferma. Il patto è stato sottoscritto da Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Psi, Partito Liberaldemocratico, Italia in Comune, Popolari, Lucera al Centro, Lista Pitta e SiAmo Lucera.

Le forze politiche hanno affidato a Giuseppe Pitta il mandato di ampliare ulteriormente la coalizione, coinvolgendo altre realtà civiche e politiche che condividano i valori e gli obiettivi del progetto comune. La prossima settimana è previsto il primo incontro pubblico, volto a presentare ai cittadini l’inizio di questo nuovo percorso politico.

La costituzione del campo largo a Lucera rappresenta un momento politicamente significativo, basato sulla continuità con il lavoro svolto negli ultimi cinque anni dall’Amministrazione comunale e sull’obiettivo di costruire un futuro condiviso per la città. Questa coalizione è la prima a definire nome, composizione e candidato sindaco, sottolineando l’importanza di unire le forze politiche e civiche per un progetto di inclusione, responsabilità e sviluppo a beneficio di tutti i cittadini.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO