Lucera, il campo largo unito sostiene Giuseppe Pitta sindaco

Per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, a Lucera le principali forze politiche del campo largo hanno deciso di presentarsi compatte, sostenendo il sindaco uscente Giuseppe Pitta come candidato alla riconferma. Il patto è stato sottoscritto da Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Psi, Partito Liberaldemocratico, Italia in Comune, Popolari, Lucera al Centro, Lista Pitta e SiAmo Lucera.

Le forze politiche hanno affidato a Giuseppe Pitta il mandato di ampliare ulteriormente la coalizione, coinvolgendo altre realtà civiche e politiche che condividano i valori e gli obiettivi del progetto comune. La prossima settimana è previsto il primo incontro pubblico, volto a presentare ai cittadini l’inizio di questo nuovo percorso politico.

La costituzione del campo largo a Lucera rappresenta un momento politicamente significativo, basato sulla continuità con il lavoro svolto negli ultimi cinque anni dall’Amministrazione comunale e sull’obiettivo di costruire un futuro condiviso per la città. Questa coalizione è la prima a definire nome, composizione e candidato sindaco, sottolineando l’importanza di unire le forze politiche e civiche per un progetto di inclusione, responsabilità e sviluppo a beneficio di tutti i cittadini.