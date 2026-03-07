L’esigenza di nuovo personale deriva dalla necessità di assicurare l’ordinaria operatività aziendale. A tal riguardo, attraverso una nota stampa, ASE precisa quanto segue: Impossibilità di assunzioni a tempo indeterminato.

L’imminente scadenza del contratto di servizio con il Comune di Manfredonia, fissata al 31 dicembre 2026, costituisce un vincolo giuridico e gestionale che preclude la possibilità di instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Esaurimento delle graduatorie esistenti.

Si è riscontrata l’impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato attingendo dalle graduatorie concorsuali in essere, poiché le stesse risultano sature o in procinto di scadere entro il 30 aprile 2026, non garantendo quindi una copertura adeguata delle necessità operative.

Per le ragioni sopra esposte, al fine di sopperire alle comprovate esigenze di organico nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali, si è reso necessario ricorrere allo strumento della somministrazione di lavoro, affidando il servizio di reclutamento e selezione a società specializzate (Agenzie per il lavoro).

Procedura di affidamento del servizio.

La scelta dell’operatore economico è avvenuta nel pieno rispetto dei principi che governano gli appalti pubblici, in particolare del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. In applicazione di tale principio, dopo aver collaborato in precedenza con le società Manpower ed Etjca, per l’attuale fabbisogno è stata interpellata la società Attal, la quale ha manifestato la propria disponibilità. Tale attività, anche al fine di garantire la tempestività degli interventi in ragione della temporaneità delle prestazioni richieste, come da prassi prevede l’esame delle candidature sino all’individuazione di un numero di candidati idonei (in quanto in possesso dei requisiti individuati e comunicati da Ase) in un numero multiplo rispetto alle posizioni da ricoprire.

Al fine di assicurare a tutti gli aspiranti candidati il tempo necessario per completare la procedura, Ase S.p.A. ha disposto un ulteriore posticipo. La nuova data di inizio delle assunzioni è fissata per il 16 marzo 2026.