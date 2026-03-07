Manfredonia, auto fuori strada sulla SP 73: ferito un uomo di 75 anni

Un incidente stradale si è verificato poco fa nell’agro di Manfredonia, lungo la Strada Provinciale 73, nelle vicinanze di Borgo Mezzanone.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura è uscita fuori dalla carreggiata finendo la propria corsa ai margini della strada. Alla guida del mezzo un uomo di 75 anni, rimasto ferito nell’impatto.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Vista la dinamica dell’incidente, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per garantire un rapido trasferimento del ferito in ospedale.

Presenti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi utili a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, anche se è stato trasportato in ospedale per accertamenti e cure.