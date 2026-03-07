Manfredonia, Bilancio. Gianluca Totaro (M5S): "Immobilismo su temi fondamentali"

Voto contrario del Movimento 5 Stelle al Bilancio di Previsione approvato venerdì scorso in Consiglio comunale. A motivare la posizione del gruppo è il consigliere comunale Gianluca Totaro, che parla di “opportunità non colte” sul fronte delle future entrate e di “criticità nelle scelte politiche sulle uscite”.

Secondo Totaro, l’amministrazione continua a mostrare “immobilismo su temi fondamentali per lo sviluppo della città e per le risposte ai bisogni sociali”.

Tra i punti evidenziati dal consigliere ci sono mense scolastiche e tempo prolungato, definiti “servizi fondamentali per sostenere le giovani famiglie e favorire la conciliazione tra lavoro e vita familiare”. Su questo versante, sottolinea il M5S, non sarebbero arrivate risposte concrete. Anzi, nel Piano per il diritto allo studio si registrerebbe persino una diminuzione delle risorse potenzialmente destinabili.

Critiche anche sul fronte di trasporti e pianificazione urbanistica. Totaro richiama l’attenzione sulla necessità di un collegamento più efficace con Foggia, ritenuto sempre più importante per studenti, lavoratori e turisti, e sulla rigenerazione urbana dell’area della stazione. “Dopo il coinvolgimento dell’assessore Mansueto attendiamo iniziative concrete e fermezza politica”, osserva.

Il voto contrario, spiega inoltre il consigliere pentastellato, riguarda anche il tema delle entrate comunali. Secondo Totaro, una parte significativa dei debiti verso il Comune non deriverebbe da evasione deliberata, ma da difficoltà economiche o errori dichiarativi. Per questo il M5S richiama la possibilità, prevista dalla normativa, di adottare un regolamento per la definizione agevolata delle entrate, che consentirebbe ai contribuenti di pagare il solo capitale, senza sanzioni e interessi.

Una misura che, secondo il consigliere, aiuterebbe cittadini e imprese e al tempo stesso garantirebbe maggiori incassi per l’ente. “Molti Comuni pugliesi, da Galatone a Torremaggiore, lo hanno già fatto. Il nostro Comune invece è ancora fermo, nonostante esista già uno schema di regolamento IFEL”, evidenzia Totaro, annunciando una nuova interrogazione all’assessore nel consiglio in programma oggi.

Il consigliere esprime poi il timore che anche questa proposta possa seguire la sorte di altri regolamenti rimasti bloccati per anni: quello sulla condivisione dei beni, fermo dal 2024, come ricordato dal collega Caputo, e quello sul Wi-Fi pubblico, richiesto dal 2021.

“Su queste questioni non si può più rimandare: servono scelte chiare e una reale volontà politica”, conclude Totaro.