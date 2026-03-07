Manfredonia, consegnato il Melvin Jones Fellowship al Generale della Guardia di Finanza Pietro Ciani

MANFREDONIA – Una cerimonia partecipata e di alto profilo istituzionale si è svolta nel pomeriggio, presso la Sala Valentino Vailati di Manfredonia, dove il Lions Club Manfredonia Host ha conferito il prestigioso Melvin Jones Fellowship al Generale della Guardia di Finanza Pietro Ciani.

Il riconoscimento, tra i più importanti assegnati dal Lions Clubs International, è stato attribuito al Generale per l’elevato senso delle istituzioni e la dedizione al servizio dello Stato, valori pienamente in sintonia con i principi e la missione del lionismo internazionale.

La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità civili, rappresentanti lionistici e soci del Lions Club, in un clima di grande partecipazione e rispetto per il significato del premio, che rappresenta una delle massime onorificenze del mondo Lions, dedicata a personalità che si distinguono per impegno, responsabilità e servizio alla comunità.

Durante l’incontro, dopo il momento solenne della consegna dell’onorificenza, il Generale Pietro Ciani ha tenuto una relazione istituzionale dal titolo:

“Le competenze tecnico-professionali della Guardia di Finanza nel settore economico-finanziario”. Nel suo intervento il Generale ha illustrato il ruolo strategico della Guardia di Finanza nella tutela dell’economia legale, nella lotta all’evasione e alle frodi finanziarie, evidenziando le competenze specialistiche del Corpo e l’importanza di un costante aggiornamento professionale per affrontare le sfide di un contesto economico sempre più complesso e globalizzato.

La serata ha rappresentato anche un momento di riflessione sul valore del servizio pubblico e sulla collaborazione tra istituzioni e società civile, temi pienamente condivisi dal Lions Club, da sempre impegnato nella promozione di iniziative sociali, culturali e solidali.

A concludere l’evento è stato Giuseppe Grasso, presidente del Lions Club Manfredonia Host, che ha sottolineato come il conferimento del Melvin Jones Fellowship al Generale Ciani rappresenti «un riconoscimento a una figura che incarna lo spirito di dedizione allo Stato e il senso delle istituzioni, valori che il Lions International promuove e sostiene da oltre un secolo».

La serata si è chiusa con un forte messaggio di servizio, responsabilità e impegno verso la collettività, nel segno del motto lionistico: “We Serve”.