Caso Romoli, il Tg2 chiarisce: la spilla non è una croce celtica ma un'onorificenza
7 Marzo 2026 - ore  09:09

Concorsi al Comune di Foggia: pubblicate le graduatorie per funzionario contabile e avvocato
6 Marzo 2026 - ore  20:11

Home // Manfredonia // Manfredonia, Ugo Galli: “Cinque interrogazioni in Consiglio Comunale”

UGO GALLI Manfredonia, Ugo Galli: “Cinque interrogazioni in Consiglio Comunale”

Il consigliere Ugo Galli ha presentato cinque interrogazioni rivolte a evidenziare le principali criticità che interessano la città e i suoi cittadini

Manfredonia, Ugo Galli: "Cinque interrogazioni in Consiglio Comunale"

Ugo Galli - ph StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Durante il consiglio comunale di ieri, il consigliere Ugo Galli ha presentato cinque interrogazioni rivolte a evidenziare le principali criticità che interessano la città e i suoi cittadini.

Assenza di rete idrica – Galli ha sottolineato come numerose aree periferiche della città siano ancora prive di acqua potabile. Nel 2026 molti residenti e operatori economici sono costretti a rifornimenti individuali, nonostante abbiano regolarmente versato gli oneri di urbanizzazione al Comune.

Progetti per persone con disabilità – Il consigliere ha richiamato il diritto dei soggetti fragili a progetti assistenziali e inclusivi, come previsto da una normativa del 2000. Il Comune dovrebbe farsi promotore di queste iniziative per evitare l’isolamento delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Servizi di pulizia di immobili comunali e bagni pubblici – Galli ha denunciato che la gara per la pulizia, del valore di oltre otto milioni di euro, è stata annullata due volte dal giudice amministrativo, mentre il Comune non si è costituito in giudizio dopo una serie di errori clamorosi. Il consigliere ha definito questa situazione come ennesima vergogna a danno della comunità.

Manutenzione delle aree verdi delle scuole – In diversi istituti, le aree verdi risultano trascurate, con erba alta fino alle finestre, impedendo l’apertura dei locali e compromettendo la sicurezza e il decoro scolastico.

Sicurezza urbana e polizia locale – Galli ha richiamato l’attenzione sui frequenti episodi di violenza urbana e ha ribadito la necessità di convocare il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ha inoltre chiesto compensi straordinari per gli operatori della polizia locale a sostegno delle forze dell’ordine, finalizzati a garantire maggiore controllo e tutela dell’incolumità di tutti.

Ugo Galli ha concluso affermando che Manfredonia ha bisogno di un’amministrazione efficiente e presente, non di azioni superficiali o mediatiche.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.

2 commenti su "Manfredonia, Ugo Galli: “Cinque interrogazioni in Consiglio Comunale”"

  1. Occorre che si faccia altrimenti si riempiono scatole vuote. A questo punto non si riesce a programmare neanche l’ordinaria amministrazione/manutenzione… funziona solo il servizio stipendiale.

  2. A cind, t dann u premie: Ave Ninchi a cavallo! Comóngue, Marasch jì cchiù breve d te. N fe dcchió (d cosk…)

