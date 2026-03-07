Edizione n° 5998

7 Marzo 2026 - ore  09:09

Mattinata, sospetti avvelenamenti di cani nell'area del porto: due casi negli ultimi giorni. Appello alle istituzioni: "E' vergognoso!"

A denunciare la situazione a StatoQuotidiano.it sono alcuni cittadini, che chiedono attenzione sul problema e un intervento delle istituzioni.

Giuseppe de Filippo
7 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MATTINATA – Cresce la preoccupazione tra cittadini e amanti degli animali dopo alcuni presunti casi di avvelenamento di cani registrati nell’area del porto di Mattinata. Secondo quanto segnalato alla nostra redazione, due cani sarebbero stati avvelenati negli ultimi giorni, mentre altri episodi analoghi si sarebbero verificati in passato in diversi punti del paese.

A denunciare la situazione a StatoQuotidiano.it sono alcuni cittadini, che chiedono attenzione sul problema e un intervento delle istituzioni.

«In pochi giorni sono stati avvelenati due cani sul porto di Mattinata – riferisce il segnalante – e negli anni passati altri episodi simili sono avvenuti in varie zone del paese. In un paese civile queste cose non dovrebbero succedere». Secondo quanto raccontato, i casi sarebbero già stati segnalati alle autorità competenti, che si sarebbero occupate del recupero degli animali morti. Tuttavia tra i residenti cresce il timore che possano verificarsi altri episodi se non si individua rapidamente il responsabile.

Particolare attenzione viene posta sull’area del porto, dove – secondo alcuni cittadini – potrebbero essere presenti sistemi di videosorveglianza che potrebbero aiutare a chiarire quanto accaduto. «Penso che sul porto ci siano le telecamere – aggiunge il cittadino – e sarebbe importante che chi di dovere le visionasse per individuare il colpevole».

Gli episodi hanno suscitato indignazione e dolore tra i residenti e tra i proprietari di animali, che chiedono controlli più intensi e accertamenti approfonditi per evitare il ripetersi di simili fatti. L’auspicio dei cittadini è che amministrazione comunale, Polizia municipale e autorità competenti possano avviare verifiche, anche attraverso eventuali analisi veterinarie e il controllo delle telecamere presenti nella zona del porto.

La redazione resta a disposizione di Comune, Polizia locale e servizi veterinari per eventuali chiarimenti o aggiornamenti sulla vicenda.

