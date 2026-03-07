MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – È stato ascoltato dai carabinieri direttamente in ospedale Simone Daniele, il 44enne ferito nella serata di ieri a Monte Sant’Angelo da un colpo d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto lo scorso 5 marzo intorno alle 20.30 in piazza Duca d’Aosta, nel centro della cittadina garganica. L’uomo si trova ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è stato raggiunto dai militari per fornire elementi utili alle indagini.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, alla base del ferimento ci sarebbero debiti legati alla droga. Un’ipotesi investigativa che starebbe prendendo consistenza nel lavoro dei carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione il contesto in cui è maturata la sparatoria.

Stando a quanto ricostruito finora, contro il 44enne sarebbe stato esploso un solo colpo d’arma da fuoco, che lo ha raggiunto nella zona inguinale. Dopo i primi soccorsi, l’uomo era stato trasportato al punto di primo intervento di Monte Sant’Angelo e, una volta stabilizzato, trasferito in codice rosso all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Manfredonia, coordinati dal Comando provinciale di Foggia, che stanno lavorando per chiudere il cerchio attorno al responsabile. Secondo indiscrezioni investigative, l’autore del ferimento sarebbe già stato individuato e sono in corso le attività finalizzate a rintracciarlo.