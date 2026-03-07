Edizione n° 5998

CASO ROMOLI // Caso Romoli, il Tg2 chiarisce: la spilla non è una croce celtica ma un’onorificenza
7 Marzo 2026 - ore  09:09

CONCORSI FOGGIA // Concorsi al Comune di Foggia: pubblicate le graduatorie per funzionario contabile e avvocato
6 Marzo 2026 - ore  20:11

Multato perché il cane è senza biglietto, ma l'app non lo vende: «Per Trenitalia dovrei dichiarare il falso»

BIGLIETTO CANE Multato perché il cane è senza biglietto, ma l’app non lo vende: «Per Trenitalia dovrei dichiarare il falso»

Il caso di Denis Gargano sulla tratta San Giorgio di Piano-Bologna: il sistema dà errore quando prova a comprare il ticket per la sua Shiba Inu Akira. L’azienda si scusa e promette il rimborso.

Redazione
7 Marzo 2026
Doveva essere una semplice routine quotidiana: salire sul treno con il proprio cane e pagare il biglietto previsto. Ma per Denis Gargano, 28 anni, il viaggio tra San Giorgio di Piano e Bologna si è trasformato in una multa da 81,60 euro, nonostante i ripetuti tentativi di acquistare regolarmente il titolo di viaggio per la sua cagnolina.

La protagonista della vicenda è Akira, una Shiba Inu che ogni giorno accompagna il giovane al lavoro. «La mia azienda permette di portare i cani in ufficio», racconta Gargano al Corriere. «Per questo preferisco pagare il biglietto per lei, che costa il 50% di quello ordinario, piuttosto che tenerla nel trasportino».

Il problema è che l’app non permette di acquistarlo.

«Ho provato più volte e compare sempre un messaggio di errore», spiega. «Lo hanno verificato anche due capotreno durante i controlli: hanno tentato di comprarlo dal telefono, ma il sistema non funziona».

Alla terza verifica, però, è arrivata comunque la sanzione: 80 euro di multa più 1,60 euro per il biglietto.

Dopo aver pagato, Gargano si è rivolto al servizio clienti nella stazione di Bologna. «L’addetta mi ha detto che il problema è noto», racconta.

Quando la vicenda è finita sui giornali locali, Trenitalia Tper ha contattato direttamente il passeggero. «Mi ha telefonato il direttore commerciale per scusarsi e assicurarmi il rimborso».

Per il futuro, l’azienda ha suggerito una soluzione alternativa: acquistare un biglietto per under 12, che ha lo stesso prezzo di quello per i cani.

Una proposta che però lascia perplesso il 28enne. «È un biglietto nominale: dovrei inserire nome, cognome e data di nascita di un bambino. In pratica mi chiedono di dichiarare il falso».

Gargano è convinto che il suo non sia un caso isolato e chiede che il problema venga risolto per evitare che altri passeggeri si trovino nella stessa situazione. Lo riporta leggo.it

