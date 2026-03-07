Edizione n° 5998

Home // Manfredonia // Preventing Plastic Invasion a Manfredonia

PLASTIC INVASION MANFREDONIA Preventing Plastic Invasion a Manfredonia

Attraverso questo progetto si vuole dimostrare come il riciclo possa dare nuova vita a materiali che altrimenti finirebbero in discarica

MARE MANFREDONIA, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

L’AICS Ambiente Nazionale in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS e il Centro Cultura del Mare A.P.S. Ente del Terzo Settore di Manfredonia, promuove ed organizza presso la Scuola Secondaria di I grado “Mozzillo Iaccarino” di Manfredonia, un progetto innovativo e sostenibile, che unisce la cultura al rispetto per l’ambiente. Attraverso questo progetto si vuole dimostrare come il riciclo possa dare nuova vita a materiali che altrimenti finirebbero in discarica, sottolineando l’importanza della gestione sostenibile delle risorse.

Centro Cultura del Mare, a cura del Presidente Giovanni Simone

PREVENTING PLASTIC INVASION
Progetto di educazione ambientale, Promosso da AICS Ambiente Nazionale in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS e il Centro Cultura del Mare Manfredonia partecipa al progetto:
Scuola Secondaria di I grado
Mozzillo Iaccarino – Manfredonia (FG)

Programma
9 marzo Scuola Mozzillo Iaccarino
Un’idea di cambiamento da promuovere nella tua città
25 marzo Laboratorio Scuola Mozzillo
Dal bene usa e getta al bene durevole
RIFIUTHLON
26 marzo Spiaggia Castello
Raccolta rifiuti ideata da AICS
Tutti vogliono il cambiamento, nessuno vuole cambiare
“COMINCIO IO”

