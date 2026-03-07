'Primavera Musicale' a Foggia: la nuova rassegna dedicata ai giovani talenti

Foggia ospita la prima edizione di “Primavera Musicale”, la rassegna promossa dall’Associazione Amici della Musica nell’ambito della 56ª Stagione Concertistica, dedicata ai Giovani Talenti del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra formazione accademica e professione musicale, offrendo agli studenti del Biennio di II livello l’opportunità di esibirsi in un contesto professionale di alto profilo.

La rassegna si svolgerà nella Sala Mazza del Museo Civico nelle seguenti date: 24 marzo, 14 aprile, 21 aprile e 18 maggio 2026, sempre alle ore 18. Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, in collaborazione con il Conservatorio e il Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, consolidando una rete istituzionale a favore del talento e della cultura musicale del territorio.

La direzione artistica è affidata al Maestro Agostino Ruscillo, che sottolinea: «Primavera Musicale non è una semplice vetrina, ma un vero banco di prova professionale. Vogliamo che questi giovani artisti si confrontino con un pubblico competente e con le dinamiche reali della programmazione concertistica». La selezione dei partecipanti è stata curata tramite bando pubblico e commissione valutativa, composta dal Direttore artistico, dal Direttore del Conservatorio Donato Della Vista e dalle musiciste Barbara Nespoli e Anna Sganga.

Il cartellone della prima edizione offre un percorso che spazia dal repertorio solistico alla musica da camera fino ai linguaggi contemporanei:

24 marzo : Marianna Ruggiero (pianoforte) e Quartetto Arcadia (flauti)

: Marianna Ruggiero (pianoforte) e Quartetto Arcadia (flauti) 14 aprile : Manuela Varva (pianoforte) e Duo Harmonique (sassofoni)

: Manuela Varva (pianoforte) e Duo Harmonique (sassofoni) 21 aprile : Gabriella Russo (recital solistico)

: Gabriella Russo (recital solistico) 18 maggio: Gabriele d’Aloia e Giuliano Caposeno (percussioni e musica elettronica)

Il Direttore Della Vista evidenzia l’importanza formativa della rassegna: «Per i nostri studenti è fondamentale vivere un’esperienza concertistica autentica, con responsabilità artistica e visibilità istituzionale».

Particolare attenzione è rivolta anche all’accessibilità del pubblico, con una politica di prezzi contenuta, a conferma della volontà di valorizzare il talento emergente e formare nuovo pubblico.

Con “Primavera Musicale”, gli Amici della Musica di Foggia promuovono un investimento culturale sul futuro, mettendo in dialogo istituzioni, formazione accademica e sistema concertistico riconosciuto dal FUS, offrendo ai giovani interpreti una concreta occasione di crescita artistica e professionale.

Biglietti e abbonamenti disponibili esclusivamente presso il botteghino del Teatro Giordano. Info e prenotazioni: 389 127 6549.