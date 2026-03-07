Tragico incidente ieri pomeriggio, venerdì 6 marzo, sulla strada statale 16 tra San Severo e Foggia, dove un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente in direzione del capoluogo dauno.

La vittima è Matteo Fiore, 72 anni, originario di San Marco in Lamis e residente a Foggia, che era alla guida del furgone. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto intorno alle 19:30. Il furgone, dopo la collisione, sarebbe uscito di strada e ribaltato su un lato, intrappolando il conducente tra le lamiere. I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il conducente dell’auto, invece, è stato trasportato all’ospedale Masselli Mascia e, sebbene ferito, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’impatto.

L’incidente ha causato pesanti disagi alla viabilità, con la statale bloccata per diverse ore in entrambe le direzioni.

Lo riporta fanpage.it.