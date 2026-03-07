Edizione n° 5997

BALLON D'ESSAI

CASO ROMOLI // Caso Romoli, il Tg2 chiarisce: la spilla non è una croce celtica ma un’onorificenza
7 Marzo 2026 - ore  09:09

CALEMBOUR

CONCORSI FOGGIA // Concorsi al Comune di Foggia: pubblicate le graduatorie per funzionario contabile e avvocato
6 Marzo 2026 - ore  20:11

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // San Severo, sosta a pagamento su via Matteo Tondi e via Minuziano. Irmici e Damone: “Urgente un confronto”

SAN SEVERO SOSTA San Severo, sosta a pagamento su via Matteo Tondi e via Minuziano. Irmici e Damone: “Urgente un confronto”

Gli operatori economici hanno già richiesto un confronto con l’Assessore alla Polizia Locale e sicurezza urbana Rosario Di Scioscio

San Severo, sosta a pagamento su via Matteo Tondi e via Minuziano. Irmici e Damone: "Urgente un confronto"

Leo Irmici e Anna Maria Damone - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Politica // San Severo //

I consiglieri comunali Leo Irmici e Annamaria Damone, del gruppo “Con San Severo”, esprimono piena solidarietà ai commercianti e ai residenti delle aree interessate dalla delibera della Giunta Comunale n. 44/2026, che introduce la sosta a pagamento su via Matteo Tondi e via Minuziano.

La decisione ha subito suscitato malcontento tra gli operatori economici, i quali hanno già richiesto un confronto con l’Assessore alla Polizia Locale e sicurezza urbana Rosario Di Scioscio, senza ricevere risposte soddisfacenti. Secondo i consiglieri, le motivazioni addotte dall’Amministrazione non risultano convincenti, poiché la sosta a pagamento può spingere i cittadini a cercare parcheggi gratuiti, accentuando anziché decongestionando il traffico.

Il nodo principale, sottolineano Irmici e Damone, riguarda il metodo adottato: una scelta di tale impatto è stata decisa senza consultare preventivamente le associazioni di categoria come Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, che rappresentano decine di imprenditori e famiglie del territorio. Ignorarle rappresenta una grave mancanza istituzionale e politica.

I consiglieri chiedono quindi la convocazione urgente di un tavolo di confronto con cittadini, associazioni e rappresentanti dei commercianti, per illustrare le motivazioni della delibera, raccogliere istanze e valutare eventuali correttivi. Ricordano che la partecipazione dei cittadini non è un favore, ma un dovere di buona amministrazione.

In assenza di dialogo, Irmici e Damone avvertono che sosterremo ogni iniziativa di protesta pacifica e democratica dei commercianti e dei residenti per far sentire la propria voce e difendere gli interessi della comunità di San Severo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO