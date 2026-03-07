San Severo, sosta a pagamento su via Matteo Tondi e via Minuziano. Irmici e Damone: "Urgente un confronto"

I consiglieri comunali Leo Irmici e Annamaria Damone, del gruppo “Con San Severo”, esprimono piena solidarietà ai commercianti e ai residenti delle aree interessate dalla delibera della Giunta Comunale n. 44/2026, che introduce la sosta a pagamento su via Matteo Tondi e via Minuziano.

La decisione ha subito suscitato malcontento tra gli operatori economici, i quali hanno già richiesto un confronto con l’Assessore alla Polizia Locale e sicurezza urbana Rosario Di Scioscio, senza ricevere risposte soddisfacenti. Secondo i consiglieri, le motivazioni addotte dall’Amministrazione non risultano convincenti, poiché la sosta a pagamento può spingere i cittadini a cercare parcheggi gratuiti, accentuando anziché decongestionando il traffico.

Il nodo principale, sottolineano Irmici e Damone, riguarda il metodo adottato: una scelta di tale impatto è stata decisa senza consultare preventivamente le associazioni di categoria come Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, che rappresentano decine di imprenditori e famiglie del territorio. Ignorarle rappresenta una grave mancanza istituzionale e politica.

I consiglieri chiedono quindi la convocazione urgente di un tavolo di confronto con cittadini, associazioni e rappresentanti dei commercianti, per illustrare le motivazioni della delibera, raccogliere istanze e valutare eventuali correttivi. Ricordano che la partecipazione dei cittadini non è un favore, ma un dovere di buona amministrazione.

In assenza di dialogo, Irmici e Damone avvertono che sosterremo ogni iniziativa di protesta pacifica e democratica dei commercianti e dei residenti per far sentire la propria voce e difendere gli interessi della comunità di San Severo.