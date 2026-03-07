Edizione n° 5997

Home // Attualità // Squinzano, banconote cadono da un camion della frutta: automobilisti si fermano a raccoglierle

SOLDI Squinzano, banconote cadono da un camion della frutta: automobilisti si fermano a raccoglierle

La vicenda, nel frattempo, ha già iniziato a circolare tra i residenti come uno degli episodi più singolari della giornata

Squinzano, banconote cadono da un camion della frutta: automobilisti si fermano a raccoglierle

ph AI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Attualità // Cronaca //

SQUINZANO (LE) – Una scena insolita e quasi surreale quella che si è presentata ieri mattina agli automobilisti in transito sulla circonvallazione Sud di Squinzano. Sull’asfalto, lungo la carreggiata, erano sparsi numerosi biglietti da cinque euro che hanno immediatamente attirato l’attenzione di chi percorreva quel tratto di strada.

Secondo le prime ricostruzioni, le banconote sarebbero cadute accidentalmente da un camion adibito alla vendita ambulante di frutta e verdura. Il conducente del mezzo, ignaro di quanto stesse accadendo alle sue spalle, avrebbe proseguito la marcia senza accorgersi della perdita del denaro.

La presenza dei biglietti sull’asfalto ha però rapidamente generato curiosità e stupore: diversi automobilisti hanno rallentato e accostato per raccogliere le banconote, causando nel giro di pochi minuti rallentamenti e una lunga coda di veicoli.

Nel corso del pomeriggio qualcuno si è fermato ancora nella zona nella speranza di trovare qualche banconota rimasta sull’asfalto. Del camionista distratto, almeno per il momento, non si hanno notizie. La vicenda, nel frattempo, ha già iniziato a circolare tra i residenti come uno degli episodi più singolari della giornata.

Lo riporta trmtv.it

