FOGGIA – Un duro affondo politico sul futuro della mobilità urbana a Foggia. Il consigliere comunale Pasquale Cataneo accusa l’amministrazione guidata dalla sindaca Episcopo di aver perso una grande occasione di sviluppo per la città, rinunciando di fatto ai finanziamenti ministeriali destinati al sistema di trasporto rapido di massa BRT (Bus Rapid Transit). Secondo Cataneo, Foggia non avrebbe partecipato all’Avviso n.3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rivolto ai comuni con oltre 100mila abitanti. Una scelta che, secondo il consigliere, avrebbe escluso il capoluogo da investimenti pubblici stimati in oltre 120 milioni di euro destinati alla mobilità sostenibile. “Mentre Bari, Taranto e Lecce accelerano verso una mobilità moderna, Foggia resta al palo”, denuncia Cataneo, sottolineando come l’unico costo per il Comune sarebbe stato quello della progettazione iniziale, poi rimborsabile con i fondi statali.

Il consigliere evidenzia inoltre il confronto con gli altri capoluoghi pugliesi: 300 milioni di euro destinati a Taranto e 160 milioni a Bari, mentre Lecce ha presentato un progetto da circa 120 milioni, riuscendo a partecipare al bando grazie a un accordo con il Comune di Monteroni.

A Foggia, invece, secondo Cataneo, la mancata partecipazione al bando avrebbe conseguenze concrete anche sul servizio di trasporto pubblico locale. Durante le commissioni consiliari sarebbe infatti emersa la previsione di una riduzione dei servizi per oltre 300mila chilometri-bus, con costi per chilometro già più elevati rispetto ad altre città pugliesi. Nel mirino del consigliere anche il rinnovo della flotta. “A Bari arrivano mezzi urbani di nuova generazione, mentre a Foggia finora sono arrivati solo bus suburbani a motore termico”, sostiene.

L’affondo politico si conclude con un giudizio molto duro sull’operato della maggioranza. Cataneo definisce l’amministrazione “deleteria e ignava” e collega a queste scelte anche la sua uscita dalla coalizione di governo cittadina. Il consigliere annuncia inoltre ulteriori rivelazioni nei prossimi giorni, in vista del Consiglio comunale del 16 marzo, quando il tema della mobilità urbana potrebbe tornare al centro del confronto politico.