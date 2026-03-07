Edizione n° 5997

Home // Cronaca // Una 15enne denuncia, violentata a una festa di compleanno a Messina

RAGAZZA Una 15enne denuncia, violentata a una festa di compleanno a Messina

Indagano i carabinieri. Ieri incidente probatorio con la sua testimonianza

Una 15enne denuncia, violentata a una festa di compleanno a Messina

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Cronaca // Primo piano //

Lo scorso agosto avrebbe subito abusi sessuali da un 18enne a una festa di compleanno a Messina. E’ l’accusa di una 15enne su cui indagano i carabinieri coordinati dalla Procura per i minorenni della città dello Stretto.

E’ stata la madre della vittima, ricostruisce la Gazzetta del Sud che riporta la notizia, a presentare denuncia per violenza sessuale da cui sono nati accertamenti dei militari dell’Arma con la raccolta anche di una serie di testimonianze su cosa sia successo quella sera nel locale.

La tappa giudiziaria fondamentale dell’inchiesta si è tenuta ieri al Tribunale per i minorenni con un incidente probatorio durato circa un’ora e mezza per raccogliere nella maniera più genuina possibile gli elementi fondamentali per andare avanti negli accertamenti. E per apprendere dal vivo il racconto della ragazzina.

Davanti alla gup Alessia Smedile, e con la pm Antonietta Ardizzone che coordina le indagini, ieri mattina la 15enne è stata ascoltata in un ambiente protetto fuori dall’aula, con l’assistenza di una psicologa. La ragazza ha risposto anche alle domande dei legali presenti: l’avvocato Carlo Autru Ryolo che difende il ragazzo indagato che nega ogni accusa contestata e il penalista Antonello Scordo, che assiste la 15enne i suoi familiari in qualità di parte offesa.

Lo riporta l’ANSA

