Video tra due amanti diffuso online, in Appello ribaltate due condanne

VIDEO AMANTI Video tra due amanti diffuso online, in Appello ribaltate due condanne

Il fatto nel 2016 in provincia di Bari. In primo grado due condanne a un anno

Video tra due amanti diffuso online, in Appello ribaltate due condanne

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Marzo 2026
Prima pagina //

BARI, 7 marzo 2026 – La Corte d’Appello di Bari ha ribaltato la sentenza di condanna nei confronti di due persone finite a processo nel 2020 con l’accusa di aver filmato e diffuso sui social il video di una coppia di amanti di Altamura (Bari), ripresi durante un incontro intimo nel mobilificio dell’uomo.

I due imputati erano accusati di interferenze illecite nella vita privata e diffamazione. Nel 2024, in primo grado, erano stati condannati a un anno di reclusione (pena sospesa) per accesso abusivo a sistema informatico, a seguito della riqualificazione del reato di interferenze illecite operata dal Tribunale. Entrambi erano invece stati assolti dall’accusa di diffamazione.

Il fatto risale al novembre 2016.

La Corte d’Appello ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di uno dei due imputati, ex compagno della donna ripresa nel video, per remissione di querela. L’altro imputato, cognato del titolare del mobilificio, è stato invece assolto “perché il fatto non sussiste”. I due erano difesi dagli avvocati Nicola Selvaggi e Angelo Dibenedetto. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

Nel procedimento erano coinvolte anche altre due persone: la moglie del titolare del mobilificio, la cui posizione è stata stralciata, e il titolare del canale YouTube su cui fu diffuso il video, assolto in primo grado.

Secondo l’accusa, l’episodio sarebbe stato organizzato da tre persone. L’ex compagno della donna, dopo aver saputo dell’appuntamento tra i due amanti, avrebbe informato la moglie dell’uomo e il fratello di lei. I due si sarebbero quindi introdotti nello showroom del mobilificio, riprendendo l’incontro.

Successivamente, secondo la ricostruzione accusatoria, il video sarebbe stato diffuso su Facebook e WhatsApp, “rendendo pubbliche e contro la volontà dei soggetti ritratti le immagini e la registrazione audio-video dell’incontro riservato”, come riportato nel capo di imputazione.

