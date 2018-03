Di:



Giacomo Caracciolese, di 32 anni, il boss ucciso in un agguato ieri a Bari. E’ quanto emerso dall’autopsia eseguita dal professor Francesco Introna al Policlinico di Bari. Caracciolese e’ stato colpito ai glutei, all’addome e al torace e da due proiettili sparati, con una pistola calibro 9, da distanza ravvicinata alla testa a ‘mo’ di esecuzione’, secondo la Squadra Mobile di Bari. Uomo ucciso a Bari: due colpi alla testa ultima modifica: da (ANSA) – BARI, 6 APR – E’ stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla testa sparati da distanza ravvicinata, di 32 anni, il boss ucciso in un agguato ieri a Bari. E’ quanto emerso dall’autopsia eseguita dal professor Francesco Introna al Policlinico di Bari. Caracciolese e’ stato colpito ai glutei, all’addome e al torace e da due proiettili sparati, con una pistola calibro 9, da distanza ravvicinata alla testa a ‘mo’ di esecuzione’, secondo la

