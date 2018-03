Rubano olio, 2 uomini di Manfredonia arrestati a Cerignola

Di:

Cerignola. Nella giornata di mercoledi i Carabinieri di Cerignola hanno arrestato Trivigno Giuseppe (letterale da comunicato stampa ma il cognome sarebbe “Trimigno”,ndr), cl ’67, e Del Nobile Antonio, cl ’66, entrambi pregiudicati di Manfredonia, il primo sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. e il secondo all’obbligo di dimora nel Comune di Manfredonia. In particolare, gli uomini del Nucleo Operativo hanno sorpreso i due aggirarsi in auto con fare sospetto per le vie del centro di Cerignola. Una volta bloccati, i militari hanno loro chiesto la provenienza di varie taniche di olio, per un totale di circa 150 litri, che avevano nel mezzo, e i due pregiudicati hanno spiegato di aver comprato l’olio a San Severo e che sarebbe stata loro intenzione rivenderlo a Cerignola.

L’olio è stato restituito ai legittimi proprietari

I militari, però, insospettiti sia dal loro atteggiamento che dalla inverosimiglianza di quanto dichiarato, dopo vari accertamenti hanno scoperto che, seppur fosse veritiera la loro intenzione di rivendere l’olio a Cerignola, era però altrettanto vero che quell’olio era stato rubato la stessa mattina a Campomarino (CB). I malfattori, che prima del controllo avevano comunque tentato di sottrarvisi e scappare, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il reato di ricettazione e, su disposizione del P.M. di turno, sono stati accompagnati nel carcere di Foggia.

