Manfredonia, 07 aprile 2018. Arbitrerà il signor Bogdan Nicolae Sfira (Sezione Di Pordenone) il match Sporting Fulgor-Manfredonia valido per la 30° giornata del campionato di serie d girone h che, si disputerà domenica 8 aprile 2018, alle 15.00, presso lo Stadio San Sabino di Canosa. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti: Michele Rispoli (Sezione Di Locri,) Rodolfo Spataro (Sezione Di

Rossano.) Il Manfredonia ha 13 punti in classifica, lo Sporting Fulgor 12. Per la squadra avversaria, non giocheranno Savasta Lenoci; incerta la

presenza di Figlola. Classifica Potenza 71 Cavese 66 Team Altamura 59 Audace Cerignola 57 Taranto 56 Gravina 47 Az Picerno 46 Nardò 44 Città Di Gragnano 32 Sarnese 31 (-2 pen.) Turris 31 (-4 pen.) Francavilla 30 Pomigliano 29 San Severo 26 Aversa Normanna 26 Frattese 25 Manfredonia 13 (-2 pen.) Sporting Fulgor 12 Gare Della 30° Giornata San Severo-Audace Cerignola Francavilla-Aversa Normanna Taranto-Cavese Frattese-Città Di Gragnano Sporting Fulgor-Manfredonia Pomigliano-Sarnese Gravina-Potenza Az Picerno-Team Altamura Nardò-Turris Calcio. Scontro tra cenerentole: il Manfredonia affronta il Fulgor ultima modifica: da

