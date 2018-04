Emigratis: Manfredonia nella sigla finale

Il grande successo del duo comico foggiano doc Pio & Amedeo coinvolge anche Manfredonia che compare con le sue bellezze paesaggistiche nel video ‘Il giro del mondo’, sigla finale di ‘Emigratis 3’ in onda su Italia uno; Pio e Amedeo dimostrano ancora una volta di essere molto legati alla loro terra d’origine e scelgono un gruppo foggiano, i Musicomio, per firmare le note di chiusura del loro programma boom d’ascolti e dare loro visibilità consegnandoli al grande pubblico. “Grazie ai nostri fratelli Pio e Amedeo per averci dato questa grande opportunità”, le parole dei Musicomio in un post di Facebook. Redazione StatoQuotidiano.it Emigratis: Manfredonia nella sigla finale ultima modifica: da

