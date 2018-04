Volanti polizia (archivio Google Image - non riferita al testo)

Foggia. Nella nottata odierna, alle ore 2.30 circa, in via Onorato, presso l’istituto bancario del Monte Paschi di Siena, ignoti, dopo aver sparso una cinquantina di chiodi a quattro punte al fine di assicurarsi la fuga, hanno tentato di forzare lo sportello bancomat della suddetta banca, senza tuttavia riuscirvi. Dopo aver provato a forzare lo sportello dell’ATM, il quale ha resistito al primo tentativo, i malviventi provavano, attraverso un grosso martello a sfondare la vetrata laterale il bancomat, al fine di aggirare l’ostacolo e provare a forzarlo dall’interno dell’istituto bancario. L’azione delittuosa dei malviventi veniva però disturbata dall’immediato arrivo dell’istituto di vigilanza e della Squadra Volanti della Questura di Foggia. Al gruppo di ladri non restava che darsi alla fuga. Sono attualmente in corso le indagini da parte della Polizia di Stato per l’identificazione del gruppo che ha tentato il colpo. Foggia. Sventato colpo alla MPS: chiodi in strada per fuggire ultima modifica: da

