Furgone sulla folla a Muenster, 3 morti e 30 feriti

(ANSA) – BERLINO, 7 APR – E’ di almeno 3 morti e trenta feriti il primo bilancio di quanto avvenuto nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Muenster, in Germania, quando un furgone è piombato sulla folla nel centro della città. Lo riferisce la Bild precisando che è in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata.(ANSA).

