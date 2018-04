Gargano: sarà un fine settimana di sole

Di:

Bari. METEO Puglia: domenica 8 aprile 2018 l’alta pressione, seppur in indebolimento, garantisce ancora una giornata in prevalenza soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi. Solo nel corso della nottata l’avvicinarsi di un fronte instabile da Nord porterà un aumento delle nubi e qualche fenomeno tra Molise, Nord Lucania e alta Puglia. Temperature minime in aumento, con estremi di 13°C; massime stabili, con punte di 20°C. Venti settentrionali in rotazione a S/SO. Zero termico nell’intorno di 2900 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mossi.

PREVALENZA DI BEL TEMPO NEL WEEK-END; PEGGIORA SUL FINIRE DI DOMENICA:

sarà un fine settimana all’insegna del tempo generalmente stabile e in prevalenza soleggiato tra Puglia, Basilicata e Molise. Temperature gradevoli, specie sabato con punte anche superiori ai 20 gradi. Soltanto sul finire di domenica l’alta pressione tenderà a indebolirsi lasciando spazio ad un peggioramento con ritorno della pioggia nella notte.

fonte 3bmeteo