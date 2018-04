Manfredonia, aumento Tari: banchetto informativo M5S

DA SINISTRA: I CONSIGLIERI DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI MANFREDONIA GIANNI FIORE E MASSIMILIANO RITUCCI, IL SINDACO DI MANFREDONIA ANGELO RICCARDI

Manfredonia, 07 aprile 2018. Aumento Tari: per informare i cittadini di Manfredonia in merito alle motivazioni che hanno determinato l’aumento della TARI, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Manfredonia, alla presenza di tutti gli attivisti e simpatizzanti del M5S, hanno organizzato un banchetto informativo in programma questa sera dalle ore 19, nei pressi della villa comunale, area rivendita di giornali e riviste (ingresso Castello Svevo Angioino). focus tari

https://www.statoquotidiano.it/05/04/2018/diretta-facebook-riccardi-aumento-tari-scelta-inevitabile-video/615677/

Manfredonia. TARI in aumento

