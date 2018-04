Manfredonia. Il successo degli “Attori per Caso” (FOTO – VIDEO)

Di:

La più alta forma di intelligenza umana è la capacità di osservare senza giudicare (Jiddu Krishnamurti)

Successo per la rappresentazione teatrale “Ze Prèvete ji ssute pacce” della compagnia “Attori per Caso” di Manfredonia.

Una commedia brillante e divertente con una grande verità: solo Dio può.

Gli attori hanno rappresentato dal vivo quello che siamo e che dovremmo essere. La realtà sembra tragica solo in parte, tutto il resto è comico e si potrebbe sorridere dunque quasi su tutto. La kermesse è ambientata nella sacrestia di Don Sandro, parroco di un paesino in cui religione, credenze popolari e superstizioni si fondono e confondono. È qui che Don Sandro non ha remore: Bisogna far qualcosa per risvegliare le coscienze dai fedeli!

video



La commedia della compagnia “Attori per caso” ha divertito i numerosi spettatori prtesenti. Tutti gli attori hanno dato il massimo, ognuno nella rappresentazione del proprio ruolo.

Una commedia in vernacolo ricca di qualità, in due atti di G. Di Maio, riadattata da Ivano Latronica – Paola Lurdo e Antonio Lurdo, diretto dagli attori – registi Ivano Latronica e Angela Vispo.

In scena

Antonio Lurdo

Ivano Latronica

Angela Vispo

Egidio Facciorusso

Giusy Trigiani

Chiara Lurdo

Filippo Lupoli

Marilea Armillotta

Emanuele Vitulano

Tiziano Samele

Lella Ognissanti

Giuseppe Borgia

Antonietta Potenza

Luigi Di Candia

Giuseppe Cellammare

