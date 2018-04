ph: (romalive)

Di:



Taranto. I Carabinieri della Stazione di Torricella e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manduria (Ta), coadiuvati dai militari della Stazione Carabinieri di Mesagne (Br) hanno dato esecuzione al provvedimento, che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari, emesso dal GIP presso il Tribunale di Taranto, su richiesta del P.M. della locale Procura, a carico di un soggetto di 32 anni di Mesagne (Br), con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di estorsione continuata, percosse, appropriazione indebita e truffa in danno di una donna di Torricella (Ta). Le indagini condotte dall’Arma di Torricella a seguito della denuncia presentata dalla vittima, una donna di 52 anni residente in quel centro, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di responsabilità a carico dell’arrestato, pienamente condivisi dall’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Durante l’attività investigativa è emerso che l’uomo, spinto da evidenti interessi economici, nel mese di gennaio 2017 era riuscito, nonostante la differenza d’età, ad intrattenere una relazione sentimentale con la vittima; la relazione ben presto evolveva in un rapporto sempre più violento finalizzato all’ottenimento di somme di denaro. L’uomo, durante tutto il 2017 e fino al febbraio 2018, con minacce e percosse in più occasioni, era riuscito ad appropriarsi di somme di denaro per un ammontare complessivo di oltre 22.000 euro. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Percuote e le estorce denaro ad una donna, arrestato 32enne ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.