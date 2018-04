ESTERNO VILLA CONFISCATA (PH COMUNE MANFREDONIA)

Manfredonia, 07 aprile 2018. ”Nel pomeriggio di ieri ho ricevuto una notizia a cui tengo particolarmente per il suo forte significato: la nostra città sarà per i prossimi anni tra i primissimi avamposti pugliesi dell’educazione alla legalità e del radicamento dell’antimafia sociale. Grazie all’aggiudicazione di un bando regionale (capofila Arci Travel, con un ampio e qualificato partenariato di giovani energie locali), Villa Rossana a Siponto, bene confiscato alla criminalità e messo a disposizione del Comune di Manfredonia, sarà fulcro delle attività di innovazione sociale del progetto “Un’impresa per A.M.I.C.A.”; non solo saranno coinvolti giovani a rischio dispersione e devianza, ma sarà laboratorio di formazione alla cittadinanza attiva per tutti quanti noi. Un importante risultato quello di Villa Rossana, ottenuto per merito del certosino lavoro svolto dal settore delle Politiche Sociali del Comune di Manfredonia guidato dall’Assessore Noemi Frattarolo, alla quale va il mio più sincero ringraziamento per l’impegno profuso. Un segnale forte ed inequivocabile contro la criminalità, una risposta concreta al bisogno sociale ed educativo della Capitanata, terra che purtroppo continua a pagare a caro prezzo l’imperversare di determinate mentalità ed atteggiamenti criminosi”. Lo dice in una nota su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi. Riccardi “Villa Rossana a Siponto, confiscata alla criminalità, fulcro nuovo progetto” ultima modifica: da

