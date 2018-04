foggia - cremonese (immagine d'archivio, maizzi)

Di:



Il Parma vince il match contro il Frosinone e bissa quindi il successo sul Palermo, oggi bloccato dal Pescara sul punteggio di 1-1, ed accorcia sul secondo posto. Soffre ma mantiene l’imbattibilità l’Empoli che grazie a Piu rimonta lo Spezia. In coda, successi preziosi per Ascoli (2-0 sul Carpi) e Ternana Unicusano (5-1 sul Cittadella). Colpaccio del Foggia a Cremona mentre tra Bari e Salernitana è 1-1. (Fonte Lega Serie b) In attesa delle gare di domani e del posticipo di lunedì, questa la classifica dopo 34 giornate: Empoli 67; Palermo, Frosinone 58; Parma 56; Bari 54; Perugia* 53; Venezia*, Cittadella 50; Carpi 48; Spezia, Foggia 46; Salernitana 42; Cremonese 41; Novara*, Brescia*, Pescara 38; Entella*, Avellino*, Ascoli 36; Cesena* 34; Ternana, Pro Vercelli* 30. Serie B. Poker del Foggia a Cremona ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.