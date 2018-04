Solo chi sogna può evangelizzare

Di:

Per tutti era “don Tonino”. Un prete e poi un vescovo, innamorato di Cristo cha ha scelto di spendere la sua vita in prima linea accanto agli ultimi, lottando insieme a loro e a tutti gli uomini di buona volontà per un mondo di pace. È servo di Dio don Tonino Bello esattamente 28 anni dopo la sua morte, arrivata per un tumore allo stomaco a 58 anni, che Papa Francesco ha scelto di rendere omaggio.

LUNEDI’ 16 APRILE 2018 ORE 19.00 salone “Giovanni Paolo II”(parrocchia Santa Maria del Carmine) Monte S. Angelo – introduce Domenico Facciorusso (parroco) – interviene Stefano Mazzone (vicario generale) – modera Donato la Torre(direttore “il giornale di monte”).

Incontro aperto a tutti!!