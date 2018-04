Stroppa: “Raggiungiamo subito il nostro obiettivo” (VIDEO)

Di:

“C’era rammarico nel post partita con l’Empoli, si poteva fare di sicuro meglio, soprattutto alla luce degli errori tecnici commessi ed evitabili, tutti i miei ragazzi a fine partita avrebbero voluto giocarla nuovamente“.

Parte dalle ultime sensazioni percepite immediatamente dopo il match perso contro la capolista, Mister Stroppa intervenuto, questa mattina, in conferenza stampa per presentare l’incontro di domani in programma allo stadio Zini di Cremona. E, a proposito del prossimo avversario, il tecnico rossonero spiega: “Sarà uno scontro diretto, nonostante le assenze importanti dell’ultimo periodo non mi sembra una squadra in difficoltà anche se di sicuro ha fatto un passo indietro con i risultati, la Cremonese è una formazione che non ha mai perso la sua identità, dal canto nostro dobbiamo mettere in campo le capacità che abbiamo di saper fare la partita”.

L’obiettivo? Arrivare a 50 punti il prima possibile deve dare a tutti noi forza ed entusiasmo, è un obiettivo da raggiungere il prima possibile”.

Tutte le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, nel video della conferenza stampa.

Area Comunicazione Foggia Calcio