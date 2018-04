Vieste cartolina dello spot di Eurosport

Di:

Le luci e i colori del Gargano esaltano ed incontrano le luci e i colori del ciclismo. La tappa garganica dello scorso Giro d’Italia, svoltasi in una splendida giornata di maggio, ha regalato al mondo dello sport immagini di bellezza straordinaria. Come quella che illustra il post, divenuta cartolina per tutto il ciclismo, nello spot che Eurosport sta mandando in onda in questi giorni, per pubblicizzare i prossimi eventi ciclistici compresi nella programmazione della emittente specializzata in sport.

Sullo sfondo di un mare cristallino, solcato pigramente da uno yacht, si erge adagiata sugli scogli Vieste, mentre, sulla sinistra, il faraglione di Pizzomunno osserva il gruppo dei girini alle prese con i tornanti che portano alla città di Venere.

Un inno alla bellezza, di cui solo la Montagna del Sole è capace.

fonte letteremeridiane

A cura di Geppe Inserra