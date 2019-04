Concluso tour Zoccano in Provincia di Foggia

Di:

Si è concluso oggi il tour nella Provincia di Foggia del Sottosegretario alla Famiglia e alle Disabilità Vincenzo Zoccano. L’iniziativa (dal titolo ‘Per una politica di inclusione’) è stata organizzata dalla deputata Francesca Troiano (M5s), componente della Commissione Affari Sociali della Camera. “Oggi abbiamo concluso il viaggio in Capitanata a Manfredonia, dopo aver toccato San Giovanni Rotondo e Foggia – ha spiegato Troiano – Devo dire di essere rimasta particolarmente contenta del risultato che abbiamo avuto in termini di partecipazione, soprattutto da parte delle istituzioni (che non smetterò mai di ringraziare) e delle associazioni del territorio.

Forse in pochi conoscono elementi di straordinaria eccellenza di questa provincia che è giusto abbiano il doveroso risalto. Ma allo stesso tempo è opportuno, nell’ottica di una maggiore efficienza nella risposta sulle politiche delle disabilità, coinvolgere tutti gli attori che compongono quella che voglio definire come ‘la filiera del prendersi cura’. E’ dalla formazione sulle competenze istituzionali, a quella delle famiglie e dei caregiver, che può nascere qualcosa di davvero diverso. Amare gli altri vuol dire prendersi cura di loro, fare comunità e fare in modo che nessuno venga lasciato solo. Amare vuol dire iniziare una rivoluzione che possa affrontare temi lasciati incancrenire per decenni. Ecco perché mi permetto di ringraziare, in ultimo, il sottosegretario Zoccano, persona dal cuore gentile che cerca di porre in atto quei provvedimenti per rendere più gentile l’Italia. Un Paese su misura per disabili è un Paese più gentile, su misura per tutti”.

Francesca Troiano

Cittadina eletta alla Camera dei Deputati – XVIII Legislatura