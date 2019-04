La Puglia al Vinitaly 2019

Di:

La Puglia protagonista della 53 edizione del Vinitaly, Salone internazionale del vino e dei distillati di Verona, da domani domenica 7 fino al 10 aprile.

Nel Padiglione 11 sono 126 le aziende vitivinicole pugliesi, presenti grazie anche al sostegno della Regione Puglia e Unioncamere Puglia, che metteranno in mostra le proprie eccellenze di bianchi, rossi e rosati da vitigni autoctoni.

“Prende il via una delle più importanti manifestazioni dedicate al vino – dichiara l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari , – e la Puglia delle eccellenze vitivinicole, anche, quest’anno sarà protagonista indiscussa. Il vitivinicolo è settore trainante del sistema agroalimentare pugliese e tra i più dinamici per la capacità di mantenere intatte tradizioni millenarie e, contestualmente, per la straordinaria lungimiranza di sapersi anche innovare. Il vino non è solo un prodotto d’eccellenza della nostra terra ma un pretesto straordinario per avvicinarsi alla cultura, alla storia dei nostri territori diversificati per vitigni e metodi di produzione. Le cantine hanno saputo investire e crescere in innovazione di processo e di prodotto e hanno aperto le proprie porte al pubblico, diversificando le attività e diventando luoghi di accoglienza e ospitalità, in grado di coniugare vino, cibo, cultura, tradizioni, paesaggio e, naturalmente, turismo. La produzione è tra le più significative a livello nazionale: la vendemmia del 2018 di ha consentito di incrementare del +20% le nostre produzioni rispetto al 2017 (dati Assoenologi Puglia). Anche quest’anno, in occasione di una manifestazione così importante di settore, sapremo consolidare e promuovere al meglio la qualità del nostro ‘made in Puglia’ e suggellare quel forte legame che tiene uniti turismo e agroalimentare”.

Tanti gli eventi in programma nel Padiglione 11 che animeranno e coinvolgeranno aziende, stampa specializzata, buyers, operatori di settore. Si tratta di conferenze stampa, degustazioni, seminari, presentazioni di progetti innovativi legati alla valorizzazione del vitivinicolo e del territorio pugliese, seminari e focus sui vini e vitigni autoctoni, incontri BtoB, pianificati e coordinati da organizzazioni e associazioni esperte nella promozione e valorizzazione vitivinicola. Inoltre su un maxi schermo saranno proiettate anche le foto che si sono candidate per il concorso ‘Fotogrammi di Puglia’ organizzato nell’ambito del PSR Puglia 2014-2020 e dedicato ai paesaggi e prodotti della Puglia agricola e agroalimentare. Sono previsti anche eventi ‘fuori salone’, nel cuore della

città di Verona all’interno del ‘Vinitaly and the City’, per raccontare e promuovere la Puglia dei vini e delle eccellenze enogastronomiche.