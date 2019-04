Padre Franco Moscone: “La politica o è politica con la P maiuscola o è altro”

Di:

L’Azione Cattolica della diocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni R. si è incontrata a palazzo dei Celestini a Manfredonia, dove, con il presidente nazionale dell’azione Cattolica si è parlato di buona politica al servizio della pace. Ottima riuscita dell’incontro, una folta partecipazione di aderenti all’associazione non hanno fatto mancare la propria presenza. L’incontro: “la buona politica al servizio della pace- dialogo con Matteo Truffelli, è stato introdotto dal presidente diocesano di Azione Cattolica Franco Ciuffreda, l’arcivescovo padre franco Moscone portando i suoi saluti agli intervenuti, si è complimentato per la folta presenza di pubblico che ha gremito la sala, constatando che la tale presenza è dovuta ad una volontà di partecipazione alla vita politica della gente, sempre nel suo saluto il vescovo ha sottolineato un concetto importante: “La politica o è politica con la P maiuscola o è altro”. Come dare torto al vescovo, così dovrebbe essere. L’incontro è stato animato dal prof. di Palma e dal dott. Alberto Cavallini direttore di Voci e Volti.

Intervento del Vescovo Padre Franco Moscone

Molto apprezzato da mons. Moscone e dal presidente Truffelli, l’incursione in sala dei ragazzi dell’Azione Cattolica Ragazzi(ACR) ad inizio incontro, la loro presenza è testimonianza di un vero interesse hanno commentato entrambi.

Molto apprezzato l’intervento del presidente Matteo Truffelli che in più di un passaggio ha fatto ben comprendere come l’azione cattolica eviti di schierarsi lasciando la libera scelta politica ai singoli di cui non ha dubbi sulla giusta scelta che gli stessi fanno.

fonte ilgiornaledimonte.it