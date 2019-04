Paparella (Copagri): “PAC grande opportunità”

Di:

Grande successo al convegno organizzato dal neopresidente e dal nuovo gruppo dirigente Copagri Foggia

“Questo importante evento segna l’inizio di una nuova fondamentale svolta organizzativa per la Copagri Foggia. A breve avvieremo una campagna d’ascolto su tutto il territorio di Capitanata per raccogliere istanze, suggerimenti e proposte operative dai nostri iscritti”. Così Leonardo Paparella, Presidente Copagri Foggia, nel corso del convegno

“Il modello di sostegno della Politica Agricola Comunitaria post2020” organizzato dalla Copagri Foggia, e svoltosi venerdì 5 aprile, a Cerignola (FG). All’evento, oltre al Presidente Paparella, sono intervenuti l’europarlamentare Nicola Caputo, l’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Leonardo Di Gioia, il presidente della Copagri nazionale Franco Verrascina, il presidente di Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia Cosimo De Sortis, il presidente della Copagri Puglia Tommaso Battista, il Segretario Generale Territoriale Uila Foggia, Antonio Castriotta.

“Questo qualificato e autorevole convegno ci ha permesso di mettere a fuoco i pilastri del nostro impegno e della nostra mission: rafforzare i legami col territorio, dal Tavoliere al Gargano ai Monti Dauni; essere sempre più incisivi e presenti nelle vertenze e nelle questioni che più da vicino riguardano i produttori agricoli di Capitanata: a partire dalla prossima riforma della PAC; creare sinergie tra sindacati, organizzazioni produttori e istituzioni al fine di tutelare lavoratori, operatori e prodotti locali in un contesto fortemente globalizzato e competitivo”, conclude Paparella.