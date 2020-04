Angelo di Ischitella “Dicono che andremo al mare con le mascherine, speriamo di no!”

, 07 aprile 2020. In questi momenti così difficili riescono a far sorridere le parole di, un 87enne di Ischitella, pronunciate “dall’interno” di una mascherina in stoffa, realizzata con le sue stesse mani. “Dicono che andremo al mare con le mascherine, speriamo di no!” ha commentato simpaticamente le recente previsioni post-emergenza virus diramate dagli esperti.. Ha nella mente soltanto i racconti dei suoi avi, testimoni della temuta influenza spagnola. Secondo quanto gli è stato narrato, nel cimitero di Ischitella dovrebbero esserci due fosse comuni risalenti a quell’epoca, segnate e contornate da pietre.

Articolo di Valerio Agricola – Fotografie Vittorio Agricola