Banca PPB, assemblea dei soci approva Bilancio anno 2019

. I lavori organizzati senza accesso ai locali assembleari ed esclusivamente tramite il Rappresentante designato degli azionisti avv. Dario Trevisan di Milano , il voto per corrispondenza o tramite altri mezzi di telecomunicazione. Nuove modalità di consultazione che “…hanno visto la partecipazione da parte dei Soci concretizzatosi con oltre 2.600 voti”. Quanti sono gli azionisti della Banca appulo lucana?Al 31 dicembre 2019 ne contava 39 mila(ultimo dato disponibile). Via libera con amplissima maggioranza al Bilancio anno 2019 con utile lordo pari a 10,3 milioni di euro e utile netto attestato a 7,2 milioni di euro.

Quindi si è proceduto alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione(lista presentata dal consiglio di amministrazione) per il triennio 2020-2022 :

Patroni Griffi avv. Leonardo,Calderazzi prof.ssa Rosa,Conca dott.Stefano,Di Leo cav.Pietro,Morea avv.Guglielmo,Rosso dott. Giovanni,Tammaccaro dott.Giuseppe,Piozzi sig.Alessandro Maria,Selvaggiulo avv. Eva.

Per il Collegio sindacale designati Grange dott. Alessandro presidente e Tucci dott. Vincenzo della Lista indicata dal Consiglio di amministrazione, Filippo Tricarico della Lista sottoscritta dai soci, supplenti Boscia prof.Vittorio,Tarantino dott.ssa Giacinta.

Il nuovo Collegio probiviri è formato da Pepe prof.Pietro, Ippolito avv. Eufemia, Tagarelli dott. Mario, Falcicchio dott. Donatangelo, Tresca rag.Vincenzo facenti parte della Lista riconducibile al Consiglio di amministrazione. Ratificati a grandissima maggioranza gli altri punti all’ordine del giorno come la determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni,i compensi dei membri del Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale,acquisto e disposizioni azioni proprie. “Il percorso intrapreso nell’ultimo triennio—dichiara l’ avv. Leonardo Patroni Griffi—evidenzia una performance positiva in tutti gli aggregati di Bilancio e un risultato economico più che soddisfacente. Un percorso responsabile,caratterizzato da un forte impegno della Banca in tutte le sue forme sociali e ambientali nei confronti di tutti i suoi stakeholder,che viene raccontato nel documento della Dichiarazione non finanziaria”. L’Istituto bancario, sede legale e direzione generale in Altamura,a fine anno 2019 dispone di 1038 dipendenti di cui 35 provenienti dall’acquisizione del ramo d’azienda Apulia Prontoprestito, 104 sportelli presenti in 11 Regioni italiane, 40 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori residenza.

Patrimonio netto contabile di 265 milioni di euro con incremento di 14 milioni rispetto al 2018,il totale dei crediti deteriorati ammonta a 182 milioni in riduzione di 58 milioni a fronte dell’anno 2018. Ai soci è stato assegnato un dividendo pregevole : 5 centesimi per azione, in crescita del 67% rispetto a quello dell’anno passato.

Per concludere, non è dato sapere che fine ha fatto la Lista Divella presidente BPPB(Cav.lav.dr. Vincenzo Divella) con slogan “ La Banca Popolare di Puglia e Basilicata deve recuperare la propria identità e i propri valori”,presentata agli inizi di marzo 2020 e composta dai seguenti aspiranti a consigliere : dott. Giovanni Colangelo,avv. Giovanni Moramarco,dott.Michele Casiello,avv.Claudia Stimola,avv. Ugo Grippa,dott.ssa Doriana Clemente,dott. Alessandro Tamburrino,dott. Mario Burdi.

A cura di Nino Sangerardi, 07 aprile 2020