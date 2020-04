Cerignola. Violano norme per andare a rubare nell’asilo: arrestati 3 giovani

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a verificare il rispetto delle misure di contenimento del covid-19, in tarda serata, hanno notato i tre giovani intenti a forzare una finestra dell’istituto scolastico; questi ultimi, alla vista dei militari, si sono disfatti di un “piede di porco” utilizzato nella circostanza e hanno tentato di allontanarsi dal luogo. I militari li hanno subito bloccati, recuperando l’arnese da scasso, che è stato poi sequestrato. Gli immediati accertamenti hanno anche permesso di stabilire che i tre, per evitare di essere riconosciuti, avevano danneggiato una telecamera di videosorveglianza dell’asilo, ma non avevano fatto i conti però con una seconda telecamera, che invece ha ripreso il tutto e confermato quanto visto e accertato dai Carabinieri.

Condotti negli uffici della locale Compagnia Carabinieri, i tre hanno confessato e sono stati quindi arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, sono stati tutti e tre sottoposti agli arresti domiciliari nelle loro rispettive abitazioni. Per loro è scattata anche la sanzione amministrativa prevista dal D.L. del 25 Marzo 2020, avendo violato le misure di contenimento del contagio del nuovo coronavirus.