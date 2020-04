Cinque notti a camminare – quinta notte

Jean Nicolas si risveglia ormai sera e subito afferra di essere stato curato e posto in un buon letto e si sofferma a osservare il panorama montano e boschivo che appare attraverso la finestra. Poi un frate certosino gli chiede come si sente.

Jean si sente abbastanza bene e domanda chi lo avesse trasportato fin lì. Il frate, che si presenta come Ignazio rivela che era stato lui assieme ai confratelli Paolo e Perpetuo.

La sorpresa continua quando si accorge che nella camera è presente don Giacinto e che gli annuncia la presenza di tutto il gruppo d’italiani nel convento, quel gruppo dal quale si era staccato assieme al negro Quivar prima di raggiungere St Pierre de Rumily, il paese che lui conosceva bene e nel quale aveva avuto quell’incontro surreale. Alla domanda di don Giacinto sulla sorte del negro, Jean Nicolas rispose che non sapeva più nulla ma “il ricordo del negro si avventò su Jean Nicolas con una vividezza penetrante e dolorosa”]

Jean Nicolas: sono sempre stato fortunato, don Giacinto.

Don Giacinto: La fortuna vi fu madre \…\ guardatevi però. Fortuna, bellezza, successo dell’età in fiore, lastricano la strada dell’infelicità postuma e del tormento nell’età matura.

[Appare molto curioso questo pontificare del vecchio Don Giacinto dal fatto che il lettore possa intendere il riferimento all’esperienza esistenziale dello scrittore che in realtà pare abbia trascorso serenamente gli anni dell’età matura sino agli 83 quando scomparve.

Don Giacinto gli chiede quali sono le cose che desidera, che cerca, ma premette che non intende riferirsi alla sua missione segreta da compiere.

Jean Nicolas conclude che le sta cercando ogni giorno ma non sa che cosa, però ogni giorno si avvicina sempre più alla coscienza di ciò che cerca.]

42

[Mentre Jean Nicolas con gli italiani (don Giacinto, Raffaellina che aveva cucinato, Giulio e Sebastiano) erano a tavola serviti da frate Ignazio, il pensiero di Jean Nicolas corre a Susanna e confessa a don Giacinto che la trova molto bella e attraente.]

Don Giacinto: Le donne sono creature strane e pericolose. Il loro cuore è simile a un iceberg per nove decimi celato nelle acque: affiora quel tanto che basta a causare molti naufragi.

43

[L’amore di Susanna verso Jean Nocolas che ricambia appassionatamente esplode appena incontratisi.]

Susanna: Giovanni (Jean-Nicolas) cosa c’è qui in noi? Dimmi cosa c’è.

Jean-Nicolas Martin: L’amore è un immenso dono ed è anche un piccolo, piccolo nulla. Quando tutto il resto ci abbandona, rimane ancor esso a darci calore. Guarda, sta facendo buio. Ovunque, a nord come a sud, sale la sera. L’amore è l’ultimo dono che ci consenta di mantenere l’oscurità lungi da noi.

E lo sforzo di due creature solitarie che si raggiungono nel buio, si toccano, e si stringono fra le braccia per impedire alle tenebre d’invadere la loro anima.

44-45-46-47-48-49-50

[In questi capitoli si dibatte quasi sempre del ruolo della donna e dell’uomo, finanche con l’intervento di frate Ignazio

Il passo forse meglio riuscito poeticamente è la descrizione dell’amplesso tra Jean Nicolas e Susanna è la descrizione, appartati nel bosco.]

testo originale:La fanciulla si piegò su di lui e gli baciò le labbra; egli provò sulle guance la fresca e profumata carezza del braccialetto. Colto da vertigine premette allora il volto al corpo irrigidito e tremante del suo amore, ed ella, con perduta tenerezza, tirò a sé il capo del giovane e si abbandonò tutta in una sconfinata donazione \…\ rimase passivo quel dolce suo corpo, benché si piegasse alla stretta del giovane, nell’acuto desiderio della donazione estrema. Ed egli le baciò i seni, e seppe allora che nessuno l’aveva mai toccata prima di lui \…\ I seni della fanciulla si sollevavano tranquilli, appena tesi, e rigonfi ancora. Erano simili a fragili dischi, o, meglio, a mucchietti di neve posati appena sul petto.

[Alla domanda di Susanna che chiede a Jean Nicolas se la sua missione è terminata, egli risponde che l’avrà compiuta quando sarà oltre frontiera. Forse questa risposta è il mistero di tutto il racconto e che l’autore lascia al lettore riuscire a capire quale.

Il romanzo prosegue con il faticoso cammino dei fuggitivi in direzione della frontiera sino al capitolo finale ma a mio parere è con l’atto d’amore appena riportato che si conclude veramente la storia. Poi i due giovani si allontanano da soli verso Monthey per il loro destino in Svizzera.]

Riflessione finale. L’autore in questa sua opera ritrova il pretesto, forse più d’ogni altro romanziere, di formulare in toto, distribuendoli tra i personaggi, la propria ideologia, meglio, le proprie convinzioni, riflessioni e i propri dubbi, non solo nelle vicende sociali e politiche ma anche nei sentimenti e nella religione. Il romanzo. comunque sia, termina in un inno all’amore, sottintendendo tale sentimento la sola forza capace di incitare l’uomo alla sopravvivenza, alla sopportazione, nonostante forze avverse. Lo fa sottintendere nell’annamita quando dice che “L’amore è soprattutto qualità dello spirito, l’amore è una fede. E lo fa ancora dire a Jean-Nicolas Martin: L’amore è l’ultimo dono che ci consenta di mantenere l’oscurità lungi da noi. (V – fine)

Ferruccio Gemmellaro