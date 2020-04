Comune Manfredonia, controlli a campione su tutte le SCIA, CILA e MO

, 07 aprile 2020. Il, attraverso un atto a firma del dirigente del Sesto Settore Edilizia Privata e SUE, Ingegnere, ha determinato di

Sono state stabilite le seguenti modalità del controllo campione: “Tutte le SCIA, CILA e MO presentate al VI Settore saranno oggetto di preventivo controllo formale di completezza della documentazione a pena di irricevibilità, il citato controllo sarà compiuto dai singoli uffici di competenza. La mancata completezza ne determinerà la irricevibilità che dovrà essere tempestivamente comunicata all’interessato, o, in alternativa, laddove ritenuto possibile l’interessato verrà invitato a conformare la pratica alle previsioni normative”.

“Tutti gli endoprocedimenti allegati alle SCIA di competenza a servizi diversi della stessa amministrazione o di altre Pubbliche Amministrazioni saranno inviate ai rispettivi destinatari (ad esempio le Autorizzazioni Paesaggistiche, pareri alla commissione PAI, notifiche sanitarie di competenza dell’ASL, ecc.). Nella comunicazione da inviare agli altri Enti/Uffici si darà avviso di aver verificato la completezza formale della SCIA, CILA e MO, che la stessa potrà essere oggetto di controllo a campione; – Le verifiche sulle SCIA e CILA verranno effettuate sia sulle pratiche ritenute formalmente incomplete sia sul 20% delle pratiche pervenute sulla piattaforma, pertanto verrà verificata una pratica ogni cinque arrivate o meglio la quinta in ordine di arrivo sul portale web SUE, sia per le SCIA che per le CILA tra tutte le pratiche considerate ricevibili”:

“Sul sito web istituzionale del Settore, in apposita sezione saranno pubblicati i risultati dell’estrazione per il controllo a campione; – In caso di esito negativo del controllo si applicheranno i provvedimenti di cui all’art. 19 della legge n. 241/90”.

“Le modalità di effettuazione dei controlli verteranno sugli elementi di seguito analiticamente individuati: • Per le SCIA, CILA e MO, si procederà ad accertare: • che la tipologia dell’intervento descritto e asseverato rientri tra le opere e gli interventi realizzabili con il titolo edilizio presentato; • la completezza della documentazione prodotta; • la rispondenza dell’intervento alle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di sicurezza, igienico – sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica e in materia di superamento delle barriere architettoniche; • la presenza di pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori; • la verifica dello stato di legittimità dell’immobile/unità immobiliare oggetto d’intervento; • il pagamento, se dovuto, del costo di costruzione; • la rispondenza tra il dichiarato e l’asseverato ed il realizzato;”:

” Decorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA, senza che siano adottati i provvedimenti di cui all’art. 19, comma 3, cioè il divieto di prosecuzione dell’attività, è possibile:

• invitare comunque l’interessato, laddove l’ufficio ritenesse possibile, a trasmettere la documentazione necessaria a conformare l’attività intrapresa alla vigente normativa, facendo salva la possibilità di procedere, in un tempo successivo, ai sensi dell’art. 21.

• intervenire a vietare l’attività, nelle stesse forme, unicamente qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 21‐ nonies della medesima legge e cioè quando, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e comunque mai superiore ai diciotto mesi dalla presentazione della SCIA e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati”. Infine: “Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere che nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività è stato dichiarato o attestato falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti il Settore attiverà quanto previsto dalle norme in materie di dichiarazioni mendaci informando l’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle sanzioni penali e dandone comunicazione agli ordini e collegi”. La disposizione entrerà in vigore dal 1° maggio 2020.